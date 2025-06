“Kryeqyteti nuk do të mbetet në kaos” – Kurti duke ia shtrënguar dorën Çekut e prezanton si kandidat për kryetar të Prishtinës Hajrulla Çeku është zyrtarisht kandidat i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Prishtinës. Për të ka shkruar subjekti politik i drejtuar nga Albin Kurti, ku thotë se me Çekun Prishtina nuk do të mbetet në kaos. Vetëvendosje thtoë për Çekun se “me integritet të pakompromis dhe përkushtim të dëshmuar në secilin rol institucional, Hajrulla Çeku mishëron…