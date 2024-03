Kryeqyteti dekorohet për Ramazan – Rama e Tërrnava do të takohen me qytetarët në zonën e zbukuruar Nesër fillon Muaji i Shenjtë i Ramazanit. Në prag të këtij muaji është dekoruar rruga “Ibrahim Lutfiu” e kryeqytetit, shkruan lajmi.net. Për të parë zonën e zbukuruar, Rama së bashku me kryemiftiun e Bashkësisë Islame të Kosovës, Naim Tërrnava do të takohen me qytetarët te Xhamia e Gurit në ora 20:30. “Sonte ju pres te…