Kryeministrja serbe viziton sot Kosovën Kryeministrja e Serbisë, Ana Bërnabiq do të vizitojë sot Kosovën. Ajo do të qëndrojë në veri të vendit. Lejen për vizitën e saj e ka dhënë Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës. “Dhënia e lejes për vizitë bazohet në marrëveshjen lidhur me vizitat e ndërsjella të përfaqësuesve politikë mes Republikës së Kosovës dhe Serbisë”,…