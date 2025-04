Kryeministrja italiane: Do t’i mbështesim bizneset që mund të preken nga tarifat e Trump Kryeministrja italiane Giorgia Meloni është zotuar të mbrojë bizneset që do të goditen nga tarifat e presidentit amerikan Donald Trump. Meloni përballet me një sfidë serioze diplomatike balancuese pasi është aleate e Trumpit, ndërkohë që do t’i duhet të mbrojë sektorin e eksporteve të Italisë, i cili do të vuajë nga vendosja e tarifave 20%…