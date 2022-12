Kryeministrja finlandeze: Evropa nuk është mjaftueshëm e fortë për të mbështetur Ukrainën Kryeministrja finlandeze, Sanna Marin deklaroi sot gjatë vizitës së saj në Australi se Bashkimi Evropian nuk do të ishte në gjendje të tregonte mbështetjen e tij për Ukrainën pa ndihmën e SHBA-së. “Unë do të jem e sinqertë me ju. Evropa nuk është mjaftueshëm e fortë tani”, tha ajo në një fjalim në Institutin Lowy,…