Kryeministri tregon cilat armë kineze po i përdor Serbia: Kështu shfaq hapur agresion të dhunshëm ndaj Kosovës

Sipas Kurtit, Serbia kështu po shfaq hapur agresion të dhunshëm ndaj Kosovës, transmeton lajmi.net.

“Sistemi raketor FK-3 (versioni eksportues i HQ-22) është një nga armët kineze të përdorura nga Ushtria Serbe, duke përfshirë edhe dronët CH-92. Kjo e bën Serbinë operatorin e parë dhe të vetëm të armëve kineze në Evropë duke shfaqur hapur agresion të dhunshëm ndaj Kosovës”, ka shkruar kryeministri në platformën “X”.

The missile system FK-3 (export version of HQ-22) is one of the Chinese weapons used by the Serbian Army, including CH-92 drones. This makes Serbia the first and only operator of Chinese weapons in Europe while openly showing violent aggression towards Kosova.

— Albin Kurti (@albinkurti) November 21, 2023