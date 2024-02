Kryeministri Talat Xhaferi: Mbështetja për vlerat demokratike në Ballkanin Perëndimor është e pashmangshme

Kryetari i Qeverisë së Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, ka mbërritur në Konferencën e 60-të jubilare të Sigurisë në Mynih, duke përcaktuar qartë sfidat që përballon demokracia globale dhe procesi i integrimi euroatlantik në Ballkanin Perëndimor. Në një vit zgjedhor, Xhaferi ka vënë theksin në detyrimin për të mbrojtur këto vlera, duke e vlerësuar Konferencën si një platformë kyçe për të forcuar përcaktimin e vendit drejt rrugës euroatlantike dhe për të promovuar vlerat demokratike.

Në këtë takim ndërkombëtar, kryeministri Xhaferi, bashkë me më shumë se 450 liderë politikë, ka shprehur vendosmërinë e Maqedonisë së Veriut për të ndërtuar një partneritet strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të kontribuar në sigurinë ndërkombëtare duke u anëtarësuar në NATO dhe për të përshpejtuar procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Gjatë diskutimeve në panele dhe takimeve dypalëshe, është harmonizuar vullneti për të promovuar pajtimin në vend të hakmarrjes dhe për të forcuar bashkëpunimin rajonal, si pjesë e rrugës drejt një integrimi të plotë në BE.

Në fjalimet e tyre në Konferencë, kaq të rëndësishme ishin edhe tema të tjera të cilat u diskutuan, si roli i Shteteve të Bashkuara në sigurinë globale, përballja me rritjen e aktorëve autoritarë dhe mbështetja për vlerat demokratike në Ukrainë. Gjithashtu u theksua nevoja për bashkëpunim të ngushtë për të përmbajtur kërcënimet e mundshme dhe për të fuqizuar strukturat ndërkombëtare të sigurisë, siç është NATO-ja.

Në takimet dypalëshe me liderët e rajonit dhe partnerët ndërkombëtarë, Xhaferi ka bërë të qartë që zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut janë të përcaktuara për perspektivën euroatlantike të vendit dhe për stabilitetin në rajon. Në fokus të bisedave ka qenë edhe integrimi i Ballkanit Perëndimor në BE, i cili është vlerësuar si një interes politik, i sigurisë dhe ekonomik i rajonit dhe i Unionit Europian.

Gjatë këtyre diskutimeve, u theksua edhe nevoja për të përballuar nacionalizmin dhe narrativat e dëmshme që sfidojnë progresin dhe stabilitetin në rajon. Për këtë arsye, bashkëpunimi rajonal dhe angazhimi për një të ardhme euroatlantike janë vlera kyçe që liderët rajonalë duhet të promovojnë dhe të forcojnë në muajt në vijim.