Kryeministri takohet me shefin e ri të misionit në Poloni, flasin për thellimin e raporteve mes shteteve Kryeministri Albin Kurti ka zhvilluar një takim me shefin e ri të misionit të Kosovës në Poloni, Drilon Gashin. Mundësia për thellimin e raporteve mes të dyja shteteve ishte temë diskutimi, transmeton lajmi.net. “Në këtë takim u diskutua për mundësitë e thellimit të mëtutjeshëm të raporteve ndërmjet të Republikës së Kosovës dhe Polonisë, me të…