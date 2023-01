“Kryeministri s’ka nevojë të pajtohet” – Kurti i përgjigjet Escobarit rreth deklaratës për Asociacionin Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, tha se nuk është ftuar në një takim që do ta organizojë Ambasada amerikane në Prishtinë më 31 janar, e ku do të diskutohet për krijimin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Kurti tha se ky takim do të…