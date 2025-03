Kryeministri maqedonas Mickoski: Për veshësh do t’i çojmë në burg ata që me krim lejuan vrasje kolektive “Ata që me krim kanë lejuar vrasje kolektive për veshësh do t’i çojmë në burg dhe këtu nuk ka nacionalitet”, tha kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski. Mickoski në një deklaratë para gazetarëve, edhe një herë foli rreth tragjedisë së djeshme në Kuçan të Maqedonisë, ku humbën jetën 59 të rinj dhe mbi 100…