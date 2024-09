Kryeministri Kurti u takua me përfaqësues të agjencive të Kombeve të Bashkuara në Kosovë Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, së bashku me Ministrin e Administrimit të Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqi, bashkëbisedoi me përfaqësues të agjencive të Kombeve të Bashkuara në Kosovë me në krye Koordinatoren, Arnhild Spence. Në njoftimin për media të Zyrës së Kryeministrit thuhet se bashkëpunimi i tillë është i jashtëzakonshëm në fushën e sundimit…