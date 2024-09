Kryeministri Kurti u takua me Kryeministrin e Islandës, Bjarni Benediktsson Qëndrimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës i Kryeministrit të Republikës së Kosovës, Albin Kurti, në Javën e Nivelit të Lartë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, vijoi me takimin e radhës me Kryeministrin e Islandës, Bjarni Benediktsson. Kryeministri Kurti e falënderoi shtetin e Islandës për mbështetjen e vazhdueshme dhe të palëkundur ndaj…