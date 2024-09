Kryeministri Kurti u takua me Kryeministrin e Greqisë, Kyriakos Mitsotakis Takimi i radhës bilateral i nivelit të lartë i Kryeministrit të Republikës së Kosovës, Albin Kurti, në New York, ishte me Kryeministrin e Greqisë, Kyriakos Mitsotakis. Palët biseduan rreth avancimit të marrëdhënieve diplomatike dhe hapësirave për rritje të bashkëpunimit e angazhimit të dyanshëm. U veçuan mundësitë e thellimit të bashkëpunimit në fushat e arsimit dhe…