Kryeministri Kurti takoi Ministrin e Punëve të Jashtme të Singaporit, Vivian Balakrishnan Për raportet bilaterale, potencialin e tyre dhe programet e bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Singaporit, Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, në New York pati një takim dypalësh me Ministrin e Punëve të Jashtme të Singaporit, Vivian Balakrishnan. Bashkë diskutuan për mundësitë që do të rrisnin shkëmbimet dhe ndërveprimet tregtare, ekonomike, kulturore dhe të përvojave…