Kryeministri Kurti merr pjesë në tubimin përkujtimor të masakrës së Lybeniqit Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, do të marrë pjesë në tubimin përkujtimor të masakrës së Lybeniqit. Kjo me rastin e shënimit të 25-vjetorit të kësaj masakre, shkruan lajmi.net. Kryeministri Kurti do të jetë i pranishëm nga ora 12:00. Njoftimi i plotë: Agjenda e Kryeministrit të Republikës së Kosovës e datës 1.4.2024 Kryeministri i…