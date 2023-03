Kryeministri Kurti konfirmon takimin e radhës të nivelit të lartë me Vuçiqin, mbahet në prill Shefi i ekzekutivit kosovar, Albin Kurti ka konfirmuar se takimi i radhës me Vuçiqin do të mbahet në prill. Këto deklarime i bëri në Debat Plus, duke shtuar se fillimisht do të mbahet një takim mes kryenegociatorësh, përcjell lajmi.net. “Ne do të takohemi në prill, fillimisht kryenegociatorët do të takohen e më pas niveli i…