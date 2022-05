Kryeministri Kurti fillon takimin me kancelarin Scholz

Në Berlin, ata do të zhvillojnë një takim, i cili do të pasohet nga mbajtja e një konference për media të të dy zyrtarëve të lartë.

Kancelari Scholz do të presë në takime dhe presidentin e Serbisë, Aleksandër Vuçiq ndërkohë që kryeministri kosovar, do të ketë edhe një takim me ministren e Punëve të Jashtme të Gjermanisë, Annalena Baerbock, raporton RTK.

Në Berlin me ftesë të kancelarit Scholz po qëndron edhe Miroslav Lajçak, i dërguariI posaçëm i BE-së në dialogun Kosovë-Serbi I cili në orën 19:45 minuta, do të ketë një darkë joformale me kryeministrin Kurti e presidentin Vuçiq.

Ky është takimi i parë i kryeministrit Kurti me kancelarin gjerman, prej që ky I fundit mori këtë detyrë, muaj më parë, nga paraardhësja Angela Merkel.