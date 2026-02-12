Kryeministri kroat uron Kurtin: Mbetemi një mbështetëse e fortë e rrugës evropiane të Kosovës

12/02/2026 12:25

Kryeministri i Kroacisë, Andrej Plenkoviq ka uruar kryeministrin e Kosovës, Albin Kurtin për formimin e Qeverisë së re.

Ai ka thënë se Kroacia mbetet mbështetëse e fortë e rrugës evropiane të Kosovës, shkruan lajmi.net.

“Pres me padurim forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit tonë dypalësh dhe bashkëpunimin për stabilitet dhe prosperitet në Evropën Juglindore”, ka shkruar Plenkoviq në rrjetin social “X”. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

