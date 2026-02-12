Kryeministri kroat uron Kurtin: Mbetemi një mbështetëse e fortë e rrugës evropiane të Kosovës
Kryeministri i Kroacisë, Andrej Plenkoviq ka uruar kryeministrin e Kosovës, Albin Kurtin për formimin e Qeverisë së re. Ai ka thënë se Kroacia mbetet mbështetëse e fortë e rrugës evropiane të Kosovës, shkruan lajmi.net. “Pres me padurim forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit tonë dypalësh dhe bashkëpunimin për stabilitet dhe prosperitet në Evropën Juglindore”, ka shkruar…
Lajme
Kryeministri i Kroacisë, Andrej Plenkoviq ka uruar kryeministrin e Kosovës, Albin Kurtin për formimin e Qeverisë së re.
Ai ka thënë se Kroacia mbetet mbështetëse e fortë e rrugës evropiane të Kosovës, shkruan lajmi.net.
“Pres me padurim forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit tonë dypalësh dhe bashkëpunimin për stabilitet dhe prosperitet në Evropën Juglindore”, ka shkruar Plenkoviq në rrjetin social “X”. /Lajmi.net/
Postimi i plotë:
Congratulations to Prime Minister @albinkurti on securing another mandate. Croatia remains a strong supporter of Kosovo’s European path. I look forward to further strengthening our bilateral cooperation and working together for stability and prosperity in Southeast Europe. 🇭🇷🇽🇰
— Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) February 12, 2026