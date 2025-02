Kryeministri izraelit drejt SHBA-së për takimin me Presidentin Trump Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, tha se në takimin e pritshtëm me Presidentin Donald Trump do të diskutojë mbi atë që e cilësoi si: “fitore ndaj Hamasit”, mbi luftën ndaj Iranit dhe zgjerimin e marrëdhënieve diplomatike me vendet arabe. Takimi të martën në Shtëpinë e Bardhë, do të jetë vizita e parë e një udhëheqësi të…