Kryeministri irlandez po qëndron në Kosovë, Kurti e pret me ceremoni shtetërore Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka pritur me ceremoni shtetërore kryeministrin e Irlandës, Leo Varadkar, i cili po qëndron për një vizitë dyditore në Kosovë, raporton Ekonomia Online. Dy kryeministrat pastaj do të mbajnë një takim dypalësh dhe pas takimit do të mbajnë edhe një konferencë për media në ora 10:30. Ndërsa në orën 11:00,…