Kryeministri i Izrealit shpërndan videon e falënderimit për njohje nga Vjosa Osmani

Kryeparlamentarja Osmani, në një video të realizuar nga oborri i Kuvendit të Kosovës, pranë pllakës memoriale të komunitetit hebrenj, për ta falënderuar Izraelin për njohjen reciproke.

Kjo video është postuar edhe në profilin e Netanyahut.

“Po qëndroj para memorialit të komunitetit hebrenj, këtu në Parlamentin e Kosovës, për të thënë “Faleminderit” [e thotë edhe hebraisht] Izraelin që e njohu Republikën e Kosovës. Më shumë se 70 vjet më parë, shqiptarët e Kosovës hapën zemrat dhe shtëpitë e tyre për hebrenjtë. Që nga atëherë, qytetarët e Kosovës dhe ata të Izrealit e kanë një lidhje të veçantë, që së fundmi u formalizua me vënien e raporteve diplomatike javën e kaluar. Nga Kuvendi i Kosovës, ne i falendërojmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që e bën këtë të mundur. Ne mezi presim që të forcojmë edhe më shumë miqësinë tonë me Izraelin, përmes bashkëpunimit të parlamentit me Knesset-in [paralementin e Izrealit]”, ka thënë Osmani.

Kosova dhe Izraeli e njohin njëra-tjetrën dhe vendosin raporte diplomatike, sipas marrëveshjes që u nënshkruar të premten në Shtëpinë e Bardhë.

Kosova është zotuar se ambasadën e saj do ta hapë në Jerusalem, e jo në Tel Aviv, e kjo është mirëpritur nga Izraeli dhe SHBA’ja, por është kundërshtuar nga liga arabe dhe Turqia. /Lajmi.net/