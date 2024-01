Kryeministri i Irlandës viziton EULEX-in: Diskutojnë mbi situatën aktuale të sigurisë në Kosovë Gjatë qëndrimit dyditor në Kosovë, kryeministri i Irlandës, Leo Varadkar, vizitoi sot Misionin e Bashkimit Evropian për Sundim të Ligjit EULEX, misionin civil më të madh të Politikës së Përbashkët Evropiane për Siguri dhe Mbrojtje (CSDP). Ai me këtë rast u takua me shefin e këtij misioni Giovanni Pietro Barbano, me të cilin diskutoi mbi…