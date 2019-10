Gjatë konferencës së përbashkët për shtyp që dha pas takimit me kancelarin gjermane, Angela Merkel, kryeministri i Holandës shprehu shqetësimet në lidhje me përparimin e dy vendeve ballkanike.

Sipas Rutte, Holanda është ende e shqetësuar për përparimin e vogël të bërë në lidhje me kushtet që do t’i afrojnë vendet me hapjen e negociatave, më pak për Maqedoninë e Veriut dhe më shumë për Shqipërinë.

“Pyesim veten se sa përparim ka bërë Shqipëria. Do ta shqyrtojmë çështjen në javët e ardhshme me partnerët tanë europianë. Por jemi të shqetësuar nga mungesa e përparimeve. Maqedonia e Veriut ka bërë më shumë, por diskutimet vazhdojnë”, tha ai.