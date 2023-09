Kryeministri grek: Nuk do ndaloj së ngrituri çështjen Beleri Gjatë një konference për shtyp, në Panairin e 87-të Ndërkombëtar të Selanikut kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis u fokusua ndër të tjera në trajtimin e përmbytjeve shkatërruese në vend. Ai vuri në dukje se problemet shkojnë thellë në të kaluarën, dhe kanë të bëjnë si me mungesën e ujit ashtu edhe me përmbytjet. Për këtë, Mitsotakis…