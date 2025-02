Kryeministri britanik: Unë do të mbështes Ukrainën në bisedimet me Trumpin Kryeministri britanik, Keir Starmer do të diskutojë rëndësinë e sovranitetit të Ukrainës në bisedimet me Donald Trump javën e ardhshme, tha ai në një telefonatë me Zelenskyn. Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar përsëriti “mbështetjen e hekurt” të Mbretërisë së Bashkuar për Kievin kur foli me Volodymyr Zelenskyn të shtunën. Të dy udhëheqësit zhvilluan bisedën e…