Kryeministri britanik planifikon takim me liderët ndërkombëtarë për tarifat e Trump

Kryeministri Keir Starmer do të angazhohet me liderët ndërkombëtarë këtë fundjavë për të diskutuar përgjigjen ndaj tarifave të vendosura nga Presidenti Trump, tha një zëdhënës i tij.

Sipas tij, ky angazhim ka si qëllim forcimin e partneriteteve ndërkombëtare dhe ruajtjen e stabilitetit ekonomik në një periudhë të ndryshimeve të mëdha globale.

Në një konferencë për gazetarët, zëdhënësi theksoi se qeveria e Starmerit është tërësisht e vetëdijshme për ndryshimet që po ndodhin në ekonominë globale dhe ka një përgjegjësi për të punuar më ngushtë me vendet e tjera për të ruajtur stabilitetin dhe për të forcuar partneritetet jashtë vendit.

Ai theksoi se do të shihni kryeministrin duke u angazhuar me liderët ndërkombëtarë gjatë fundjavës për të diskutuar këto çështje.

Përveç kësaj, zëdhënësi i kujtoi gazetarëve komentet e Starmerit të bërë dje, ku ai e cilësoi vendosjen e tarifave të Trump si “fillim i një epoke të re” dhe jo një “ushtrim taktik afatshkurtër”.

Në lidhje me një qasje të mundshme që ka sugjeruar Jim O’Neill, ku jo-SHBA-të do të punonin së bashku për të thelluar tregtinë e lirë duke lënë mënjanë Uashingtonin, zëdhënësi theksoi se kryeministri ishte fokusuar në angazhimin me partnerët globalë dhe do të tregonte prova për këtë gjatë fundjavës.

Ai shtoi se qeveria do të mbante një qasje pragmatike dhe të matur, e bazuar në interesin kombëtar të Britanisë.

Zëdhënësi theksoi se qeveria po adaptohet me ndryshimet e reja të ekonomisë globale, duke përfshirë rishikimin e sistemeve të planifikimit, zhvillimin e strategjisë industriale dhe përpjekjet për të reduktuar burokracinë. Ai theksoi gjithashtu se qeveria po punon për të.