Kryeministri britanik, Keir Starmer do të presë në takim Zelenskyn, nesër mblidhen liderët europianë Kryeministri britanik, Keir Starmer, do të presë sot për një takim presidentin ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, njoftoi Londra. Udhëheqësit evropianë pritet të mblidhen për një takim të nivelit të lartë në Londër të dielën, ku do të diskutohet mbi një plan paqeje për Ukrainën. “Kryeministri dhe Presidenti Zelenskyy do të takohen këtë pasdite”, tha një zëdhënës…