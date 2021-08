Kryeministri Albin Kurti me fjalë të mëdha për koncertin e Ramë Lahajt

Ani pse për shkak të vdekjes së nënës së tij iu dasht ta ndërprente në gjysmë, Lahaj edhe për pak kohë arriti të dhurojë emocione të papërshkrueshme, shkruan lajmi.net.

Për koncertin e mbrëmshëm ka reaguar edhe kryeministri i vendit Albin Kurti i cili e cilësoi madhështor koncertin e mbrëmshëm.

Ai tha se Lahaj u dhuroi mbrëmë publikut emocione rrënqethëse, po ashtu theksoi se mbrëmë audienca dëgjoi vlera të larta muzikore.

Ky është postimi i plotë i Kurtit:

“Nëna vdiq sot”, kështu e mbylli koncertin mbrëmë Ramë Lahaj, njësoj siç e fillon Albert Kamy romanin e tij të famshëm “I huaji”.

Në sheshin “Skënderbeu”, në Prishtinë, Ramë Lahaj&Friends na mblodhën për të na dhuruar emocione rrënqethëse. 13 vepra, 7 performues, një orkestër e tërë.

Filloi me “Bareshën” e Rexho Mulliqit, pastaj “Granada”, “Nemico della patria?!”, “Tacea La Notte Placida… Di Tale Amor”, “La forza del destino”, “Dio, che nell’alma infondere”, “Për ty Atdhe”, “Për mu paska ken kismet”, “E lucevan le stelle”, “Time to say goodbye”, “Non ti scordar di me”, “O moj e bukura Arbëri” dhe “O vendi im”.

Vlera të larta muzikore dëgjuam mbrëmë. Përveç Ramës sonë ishin edhe Simone Piazzola, Lana Kos, Xhelal Bakraqi, Isaneli e Arditi dhe Adhurim Grezda.

Pas një viti të mundimshëm, jeta ka filluar t’i rimerr ngjyrat e saj. Interesimi i madh i qytetarëve mbrëmë është edhe thirrje për aktivitete të tjera kulturore e artistike./Lajmi.net/