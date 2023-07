Kryeministrat e Holandës e Luksemburgut nesër në Kosovë, pritet të takohen me Kurtin e Osmanin Zyra e kryeministrit ka treguar për agjedën e kreut të ekzekutivit, Albin Kurtit, i cili të martën e pret në Prishtinë kryeministrin e Holandës, Mark Rutte dhe atë të Luksenburgut, Xavier Bettel. Sipas njoftimit Kurti do t’i pres ata në aeroport në ora 07:55.Ndërsa pas takimit të tre do të mbajnë një konferencë për media…