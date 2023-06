Kryekëshilltari i Osmanit ‘lavdëron’ protestuesit në Beograd: Kështu kur nuk i organizon Vuçiqi

Në një postim në Twitter, ai thotë se këto protesta ishin të denja dhe të qeta, shkruan lajmi.net.

E arsye për këtë, sipas tij është sepse ato nuk janë organizuar nga Vuçiq dhe partia e tij “SNS”, të cilën ai e quan të dhunshme.

Postimi i plotë i Velës:

Duke marrë disa vibe Maidan nga Beogradi.

Kështu duken protestat në Serbi kur ato nuk organizohen nga Vuçiqi dhe makineria e tij e dhunshme SNS. Të qeta dhe të denja..

Një Serbi që është vërtet demokratike dhe e integruar në BE është një garanci për paqen dhe stabilitetin në rajon. /Lajmi.net/

Getting some Maidan vibes from Belgrade ⬇️

This is how protests look in Serbia when they are not organized by Vučić and his violent SNS machinery. Peaceful and decent.

A Serbia that is truly democratic and integrated in the EU is a guarantee for peace & stability in the region. https://t.co/r5bq3sYfLX

— Blerim Vela (@Blerim_Vela) June 4, 2023