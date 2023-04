Kryefjalë në Big Brother përplasja mes Efit dhe Kiarës, deklarohet edhe Mikela

Debati i Kiarës dhe Efit është bërë kryefjalë e “Big Brother VIP”.

Vajzat kanë nisur debatin për hatërmbetjet e tyre pas daljes së tyre nga formati i njohur.

Së fundmi ka reaguar për herë të parë Mikela, e cila është shprehur e habitur për situatën e tensionuar mes vajzave, pasi sipas saj ato kanë pasur komunikim të vazhdueshëm.

“Kjo çështje i takon vajzave që ta sqarojnë me njëra-tjetrin. Ajo që më habit mua është pse e lanë për aty kur mund ta sqaronin shumë bukur jashtë.

Me sa jam unë në djeni ato kanë qënë në komunikim të vazhdueshëm me njëra-tjerën dhe në Prime e fundit që do të hynin brenda Efi ka kaluar gjithë kohën me Kiarën se sa me mua dhe aty kanë qënë gjithë banorët e tjerë.

Më dukeshin shumë mirë të dyja bashkë. Se çfarë ndikojë në marrëdhënien e tyre, se si do të jetë loja e tyre nuk e di”, është shprehur Mikela.