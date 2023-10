Kryediplomatja gjermane takim në “katër sy” me Daçiqin, sipas Euronews një i tillë pritet edhe me Gërvallën Ministrja e Jashtme e Gjermanisë Annalena Bearbock ka zhvilluar një takim me ministrin e Jashtëm të Serbisë, Ivica Daçiq. Takimi “kokë më kokë” u ndërpre për shkak të fotos familjare dhe më pas vijoi sërish. Vlejmë të theksojmë se Daçiq, mungoi në foton familjare të disa ministrave të Jashtëm të Bashkimit Evropian, të cilët janë…