Kryediplomatja belge pas takimeve me Kurtin e Osmanin: Kërkova deeskalim dhe rikthim në dialog

Lahbib është takuar me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, presidenten Vjosa Osmani dhe kryediplomaten kosovare, Donika Gërvalla.

Ajo ka thënë se ka kërkuar nga Kosova, njëjtë si nga Serbia deeskalimin e situatës.

Gjithashtu, ajo ka kërkuar rikthim në dialogun e udhëhequr nga Bashkimi Evropian në mes të Kosovës dhe Serbisë.

While in Kosovo, I engaged with MFA @gervallaschwarz, PM @albinkurti, and president @vjosaOsmaniPRKS. Similar to my efforts in Serbia, I advocated for de-escalation and a renewed commitment to the EU-led Belgrade-Pristina Dialogue. pic.twitter.com/2R7rNxTHY8

— Hadja Lahbib (@hadjalahbib) November 25, 2023