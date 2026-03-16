Kryediplomati shqiptar flet në telefon me homologun maqedonas: Të zbatohet përdorimi i shqipes në institucionet shtetërore
Ministri i Punëve të Jashtme i Shqipërisë, Ferit Hoxha pati një telefonatë me homologun e tij nga Maqedonia e Veriut, Timco Mucunski. Me të, Hoxha foli edhe për zbatimin e Marrëveshjes së Ohrit, dhe specifikisht zbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe në institucionet shtetërore. “Riafirmuam gjithashtu rëndësinë e madhe të zbatimit të plotë…
Ministri i Punëve të Jashtme i Shqipërisë, Ferit Hoxha pati një telefonatë me homologun e tij nga Maqedonia e Veriut, Timco Mucunski.
Me të, Hoxha foli edhe për zbatimin e Marrëveshjes së Ohrit, dhe specifikisht zbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe në institucionet shtetërore.
“Riafirmuam gjithashtu rëndësinë e madhe të zbatimit të plotë të Marrëveshjes Kornizë të Ohrit, gurthemel i bashkëjetesës ndëretnike dhe stabilitetit institucional në vend. Në këtë drejtim, nënvizova rëndësinë e zbatimit të Ligjit për Përdorimin e #Gjuhëve, duke përfshirë përdorimin e #gjuhës shqipe në institucionet shtetërore, përmes zgjidhjeve që respektojnë parimet kushtetuese dhe pasqyrojnë karakterin shumëetnik të vendit”, ka shkruar Hoxha në një postim në X.
Telefonata u konsiderua “e dobishme dhe produktive”.
Me Mucunskin, Hoxha tha se riafirmuan “marrëdhëniet e shkëlqyera midis Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut”.
“Për ne, Maqedonia e Veriut nuk është vetëm një vend fqinj dhe mik, por edhe një aleat i çmuar i #NATO-s dhe një partner i ngushtë rajonal”, thuhet ndër tjerash në postimin e Hoxhës.
Kryediplomati shqiptar tha ndër tjerash se ranë dakord se “ntegrimi evropian i dy vendeve tona – dhe i të gjithë Ballkanit Perëndimor – është me rëndësi strategjike dhe përfaqëson investimin më të mirë në stabilitet dhe siguri, si për rajonin tonë, ashtu edhe për Bashkimin Evropian”.
“Së fundmi, ramë dakord për rëndësinë e avancimit të bashkëpunimit për zbatimin e #KorridoritVIII, një projekt kyç për lidhshmërinë dhe zhvillimin rajonal”, shkroi Hoxha.