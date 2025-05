Kryediplomati i Tanzanisë sot vjen në Kosovë, Pacolli: Ka merita të mëdha në përballje me përpjekjet e Serbisë për të tërhequr njohjet e pavarësisë Ministri i Punëve të Jashtme të Tanzanisë, Mahmoud Thabit Kombo do të vjen sot në Kosovë për një vizitë treditore. Këtë e ka bërë të ditur ish-presidenti i Kosovës, Behgjet Pacolli përmes një postimi në Facebook, shkruan lajmi.net “Ai është një mik i imi dhe një personalitet me merita të mëdha në përballjen me përpjekjet…