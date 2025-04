Kryediplomati i Sudanit – Osmanit: Vendosëm ta njohim vendin tuaj të bukur

Lajmin e ka bërë të ditur presidentja Vjosa Osmani gjatë takimit me kryediplomatin e këtij shteti në kuadër të Forumit Diplomatik në Turqi.

Osmani tha se kjo nuk është vetëm njohje e pavarësisë sonë, por është po ashtu njohje për luftën tonë të gjatë që të jemi të lirë të jemi të pavarur e sovran.

Ndërkohë ministri i Jashtëm i Sudanit, Ali Youssef, ka thënë se mezi pret thellimin e raporteve ndërshtetërore tek ka ftuar Osmanin për vizitë në Sudan.

“Jam i nderuar dhe i privilegjuar që jam dërguar nga presidenti im këtë pasdite, dhe pas takimit me presidentin Rexhep Taip Erdogan, që ishte një rrugë e mirë dhe ogur i mirë për këtë takim që e kemi këtu në Turqi. Dhe që ne vendosëm ta njohim vendin tuaj të bukur. Në emër të popullit paqedashës të Sudanit, ne e njohim vendin tuaj”, ka thënë ministri i Jashtëm i Sudanit, Youssef.

Sudan has recognised the Republic of Kosovo and our two countries have agreed to establish diplomatic relations.

Thank you from the people of the Republic of Kosovo.

This is the beginning of a great partnership!

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) April 12, 2025