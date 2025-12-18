Kryediplomati grek pritet ta vizitojë Kosovën
Ministri i Punëve të Jashtme i Greqisë, George Gerapetritis, do të vizitojë shtetet e Ballkanit Perëndimor. Mes tyre, në plan të vizitës së tij është edhe Kosova. Në ndërkohë, ministri grek i jashtëm thuhet se po përgatitet për të ndërmarrë iniciativa në lidhje me Ballkanin Perëndimor para presidencës së Greqisë të Këshillit të BE-së në…
Lajme
Ministri i Punëve të Jashtme i Greqisë, George Gerapetritis, do të vizitojë shtetet e Ballkanit Perëndimor.
Mes tyre, në plan të vizitës së tij është edhe Kosova.
Në ndërkohë, ministri grek i jashtëm thuhet se po përgatitet për të ndërmarrë iniciativa në lidhje me Ballkanin Perëndimor para presidencës së Greqisë të Këshillit të BE-së në pjesën e dytë të vitit 2027.
Kjo u bë e ditur nga media e njohur greke “ekathimerini”, e cila raportoi po ashtu se zyrtarët grekë dhe turq janë në kontakt për të finalizuar datat për sesionin e radhës të Këshillit të Nivelit të Lartë për Bashkëpunim Greqi-Turqi, i cili, sipas burimeve diplomatike të këtij mediumi, do të ndodhin pa dyshim në çerekun e parë të vitit 2026.