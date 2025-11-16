Kryediplomati gjerman nis turneun në Ballkan, vizita në Kosovë të martën

Ministri i Jashtëm i Gjermanisë, Johann Wadephul, do të nisë këtë të diel një turne në gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor, me vizitën e tij të parë në Bosnjë dhe Hercegovinë, ku do të takohet me anëtarët e presidencës së vendit dhe Përfaqësuesin e Lartë të Bashkësisë Ndërkombëtare për këtë shtet. Turneu i Wadephul përfshin…

Lajme

16/11/2025 15:40

Ministri i Jashtëm i Gjermanisë, Johann Wadephul, do të nisë këtë të diel një turne në gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor, me vizitën e tij të parë në Bosnjë dhe Hercegovinë, ku do të takohet me anëtarët e presidencës së vendit dhe Përfaqësuesin e Lartë të Bashkësisë Ndërkombëtare për këtë shtet.

Turneu i Wadephul përfshin gjithashtu Malin e Zi, Shqipërinë, Serbinë, Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut, transmeton lajmi.net.

Në Kosovë, ministri gjerman do të qëndrojë të martën, ku takimi do të përqendrohet në proceset e integrimit dhe pranimit të vendit në Bashkimin Evropian.

Vizita vjen në një kohë të rëndësishme për dialogun politik dhe zhvillimet euroatlantike të Kosovës, duke theksuar mbështetjen e Gjermanisë për integrimin e vendit në institucionet evropiane.

Ai pritet të takohet me presidenten e vendit, Vjosa Osmani dhe kryeministrin në detyrë, Albin Kurti./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

November 16, 2025

Ushtarët amerikanë dhe letonezë të KFOR-it trajnohen për ngjitjen e ngarkesës...

November 16, 2025

​Trashëgimia kulturore, çfarë është bërë deri tani dhe çfarë sugjerojnë ekspertët...

Lajme të fundit

Ushtarët amerikanë dhe letonezë të KFOR-it trajnohen për...

Afrim Muçiqi: Politikë e poshtër, kemi mbet në dorën e analfabetëve

​Trashëgimia kulturore, çfarë është bërë deri tani dhe...

​Strasburgu kuq e zi kundër padrejtësive ndaj ish-krerëve të UÇK-së