Kryediplomati gjerman nis turneun në Ballkan, vizita në Kosovë të martën
Ministri i Jashtëm i Gjermanisë, Johann Wadephul, do të nisë këtë të diel një turne në gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor, me vizitën e tij të parë në Bosnjë dhe Hercegovinë, ku do të takohet me anëtarët e presidencës së vendit dhe Përfaqësuesin e Lartë të Bashkësisë Ndërkombëtare për këtë shtet.
Turneu i Wadephul përfshin gjithashtu Malin e Zi, Shqipërinë, Serbinë, Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut, transmeton lajmi.net.
Në Kosovë, ministri gjerman do të qëndrojë të martën, ku takimi do të përqendrohet në proceset e integrimit dhe pranimit të vendit në Bashkimin Evropian.
Vizita vjen në një kohë të rëndësishme për dialogun politik dhe zhvillimet euroatlantike të Kosovës, duke theksuar mbështetjen e Gjermanisë për integrimin e vendit në institucionet evropiane.
Ai pritet të takohet me presidenten e vendit, Vjosa Osmani dhe kryeministrin në detyrë, Albin Kurti./lajmi.net/