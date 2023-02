KRU “Prishtina” vazhdon me shkyçje të ujit për ata që kanë borxhe Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina”, ka njoftuar se po vazhdojnë me shkyçje nga sistemi i furnizimit me ujë të pijshëm për të gjithë konsumatorët në zonën e shërbimit, ata të cilët kanë borxhe ndaj shërbimeve të ujësjellësit. KRU “Prishtina”, ka thënë disa rekomandime për të evituar shkyçjen nga shërbimet e ujit. “Paguaj faturën e ujit,…