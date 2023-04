KRU “Prishtina” njofton se cilat zona do të mbesin pa ujë të pijes nesër

Nesër disa lagje në Prishtinë nuk do të kenë ujë për disa orë, për shkak të punimeve që po bëhen në ndërrimin e segmentit të linjës.

Kështu ka njoftuar "KRU" Prishtina " SH.A", ku me një deklaratë për media ka thënë se lagjet, Qershia, Swiss Village, Marigona 2 Veternik, Nic, Qëndresa, Zona Industriale Çagllavicë, do të mbesin pa furnizim me ujë nga ora 09:00 deri në 15:00.

Njoftim për ditën e nesërme



Prishtinë, 17 prill – Ju njoftojmë se gjatë ditës së nesërme 18 prill, duke filluar nga ora 09:00-15:00 pa furnizim me ujë të pijshëm do mbesin lagjet: Qershia,Swiss Village, Marigona 2 Veternik, Nic, Qëndresa, Zona Industriale Çagllavicë.

Arsyeja e ndërprerjes së furnizimit me ujë janë punimet teknike, respektivisht ndërrimi i segmentit të linjës AC DN 250 mm me linjë të re HDPE.

Realizimi i punimeve të tilla ndodh për një infrastrukturë ujore më funksionale dhe furnizim më të mirë me ujë të pijshëm.



KRU” Prishtina ” SH.A.

