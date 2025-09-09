KRU “Mitrovica: Uji në Vushtrri është i sigurt për konsum

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Mitrovica” ka njoftuar se pas sanimit të problemeve teknike dhe analizave fiziko-kimike dhe mikrobiologjike që ka bërë Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës, është konfirmuar se uji i rrjetit të furnizimit në Vushtrri është i sigurt për konsum. Të hënën KRU “Mitrovica” u ka bërë thirrje konsumatorëve të Vushtrrisë që…

Lajme

09/09/2025 10:49

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Mitrovica” ka njoftuar se pas sanimit të problemeve teknike dhe analizave fiziko-kimike dhe mikrobiologjike që ka bërë Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës, është konfirmuar se uji i rrjetit të furnizimit në Vushtrri është i sigurt për konsum.

Të hënën KRU “Mitrovica” u ka bërë thirrje konsumatorëve të Vushtrrisë që të mos e përdorin për pije ujin, pasi që kanë thënë se janë në pritje të rezultateve laboratorike për mostrat që ka marrë IKSHPK-ja.

KRU “Mitrovica” ka njoftuar se të dielën ka pëlcitur një gyp në rrugën “Bahri Kuqi” dhe ishte ndërprerë furnizimi me ujë i një zone.

Artikuj të ngjashëm

September 9, 2025

FSSHK reagon ndaj vendimit të ShSKUK për orarin e punës: Vendim...

September 9, 2025

Skandaloze: Federata spanjolle i referohet Kosovës si “Territori i Kosovës”...

Lajme të fundit

FSSHK reagon ndaj vendimit të ShSKUK për orarin...

Policia serbe arreston një 77 vjeçar nga Kosova,...

Aksidenti i rëndë në Has, vdes edhe pasagjeri

Policia kërkon ndihmën e qytetarëve për kapjen e...