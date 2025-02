KRU ‘‘Mitrovica’’ njofton se disa fshatra nga zona e Qyqavicës do të mbesin pa ujë deri nesër Kompania Rajonale Ujësjellësi “Mitrovica”, ka bërë të ditur se ka si pasojë e pëlcitjes së gypit kryesor furnizues në rrugën “Drenica” i cili gyp furnizon zonën e Qyqavicës, fshatrat e kësaj zone do të mbesin pa ujë. Në njoftim bëhet e ditur se mungesa e ujit për këto fshatra do të jetë deri nesër, kur…