KRU-ja me njoftim: Kjo është gjendja e nivelit të ujit në Batllavë dhe Badoc
Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” ka njoftuar mbi gjendjen e nivelit të ujit, në liqenet akumuluese të Batllavës dhe Badocit.
Përmes një njoftimi zyrtar, KRU “Prishtina” deklaroi se të dy liqenet, që furnizojnë me ujë të pijshëm rajonin e Prishtinës, kanë nivel të ujit më të ulët se maksimali i mbushjes.
“Liqeni i Batllavës aktualisht ndodhet –4.00 metra nën nivelin e maksimal të mbushjes. Liqeni i Badocit aktualisht ndodhet –6.45 metra nën nivelin maksimal të mbushjes” thuhet në njoftim.