KRU “Gjakova” nis reduktimet në Rahovec, akuzohet se po bën diskriminim ndaj kësaj komune KRU “Gjakova” SH.A. ka njoftuar konsumatorët në Rahovec lidhur me reduktime të furnizimit me ujë. Me anë të një postimi në Facebook, kjo kompani rajonale e ujësjellësit shprehet se kanë filluar me reduktimet e furnizimit me ujë për Qytetin e Rahovecit. “Ato do fillojnë nga ora 23:00-06:00 për zonën e parë të qytetit, ndërsa reduktimet…