Kroos: Jam për Francën për shkak të dy bashkëlojtarëve të mi

Toni Kroos thotë se do ta mbështesë Francën në ndeshjen ndaj Argjentinës, në kuadër të Kupës së Botës.

Mesfushori i Real Madridit ka një arsye të fortë se pse rreshtohet me “Gjelat”.

Vetë ai, në një intervistë të dhënë së fundi, tha se, për shkak të bashkëlojtarëve të tij, transmeton lajmi.net.

“Nëse flasim për arsye personale, jam me Francën, për shkak të dy bashkëlojtarëve të mi atje. Në anën tjetër, marrë parasysh karrierën e Messit, do të ishte jo mirë nëse ai nuk do ta fitonte këtë trofe”, përfundoi ai.

Siç dihet, Toni Kroos ka kohë që është pensionuar nga kombëtarja gjermane dhe fokusin e tij e ka dhënë vetëm për Real Madridin. /Lajmi.net/