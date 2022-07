Kroacia ia ndalon hyrjen Vuçiqit: Jemi vend i NATO-s, s’mund të bëni ç’të doni Presidenti serb Aleksandar Vuçiq, siç ka mësuar media kroate “Jutarnji list” nga burime të afërta me qeverinë, ka planifikuar që sot të vizitojë privatisht Jasenovacin dhe Pakracin, por autoritetet kroate nuk do ta lejojnë atë të hyjë në vend. “Sipas burimeve tona, Vuçiq ka kontaktuar me presidentin e SDSS Milorad Pupovac dhe i ka thënë…