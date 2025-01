Kroacia i dërgon notë proteste Serbisë

Kroacia i dërgoi një notë proteste Serbisë për shkak të trajtimit dhe qëndrimit ndaj qytetarëve të saj në atë vend.

U raportua se Kroacia kërkoi shpjegim dhe shprehu një protestë të fortë për trajtimin e pesë shtetasve kroatë në Serbi.

Kjo, shkruan Indexi kroat, është bërë i ditur të mërkurën nga ministri i Jashtëm Gordan Grliq Radman.

“Ne do të dërgojmë një notë proteste, do ta informojmë delegacionin e Bashkimit Evropian në Beograd për veprimet e autoriteteve serbe dhe sjelljen e tyre që i ka vënë qytetarët kroatë në pozitë poshtëruese”, tha ai.

“Ne do të mbledhim sistematikisht të gjitha rastet e keqtrajtimit të qytetarëve kroatë dhe do të informojmë Komisionin Evropian dhe Presidencën Polake (BE) për këtë dhe, natyrisht, do të rishikojmë rekomandimin për udhëtimin e qytetarëve kroatë në Serbi,” shtoi ai.

Grliq Radman shpjegoi se rekomandimi i Ministrisë së Punëve të Jashtme për udhëtimin në shtetin fqinj do të ndryshohet për mbrojtjen dhe sigurinë e kroatëve.

“Me sa shoh unë, siguria është e dyshimtë,” tha kreu i diplomacisë kroate.

Kujtojmë se pesë qytetarë kroatë, përfaqësues të organizatave joqeveritare që morën pjesë në punëtoritë e organizuara nga Erste Stiftung në Beograd, kaluan një pjesë të mirë të natës me policinë e Beogradit, e cila përfundimisht i dëboi nga Serbia dje në mëngjes ua ndaloi hyrjen në Serbi për një vit, raportoi Jutarnji list.

Vendimi që ata nxorën renditi “arsye për mbrojtjen e sigurisë së Serbisë dhe qytetarëve të saj” si arsye për dëbimin e tyre.

Kjo nuk është hera e parë që qytetarët kroatë përjetojnë shqetësime në Serbi. Në fund të vitit të kaluar, tabloidët serbë tashmë shpallën rreth njëzet studentë nga Fakulteti i Inxhinierisë dhe Teknologjisë (FER) të Zagrebit, të cilët mbërritën në Beograd për të vizituar kolegët e tyre si spiunë, duke publikuar fotot e tyre në media.

Një autobus me studentë nga Fakulteti i Inxhinierisë dhe Teknologjisë i Zagrebit, të cilët po vizitonin kolegët nga një fakultet përkatës në Beograd dhe po merrnin pjesë në një festë në Klubin e Studentëve të Inxhinierisë të Beogradit, u ndalua duke dalë nga Serbia.

Javën e kaluar, Vojislav Sheshel, një kriminel lufte i dënuar dhe ish-mentor politik i presidentit aktual serb, Aleksandar Vuçiq, publikoi letërnjoftimin e gazetarit kroat Matej Devçiq nga media Telegram në emisionin Informer, duke treguar se në cilin hotel po qëndronte.

Devçiq ishte në Serbi për të raportuar për protestat e studentëve. Gjatë paraqitjes së tij televizive, Sheshel përmendi disa persona të tjerë së bashku me kartat e tyre të identitetit kroat, duke i lidhur gjithashtu me protestat.