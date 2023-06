Kroaci – Spanjë, ja ku zhvillohet finalja e Ligës së Kombeve

Kombëtarja e Spanjës është në finale të Ligës së Kombeve.

‘Furia e Kuqe’ ka triumfuar me rezultat 2 me 1 ndaj Italisë, duke siguruar një sukses të madh në këtë kompeticion, shkruan Lajmi.net.

Pino i dha avantazhin Spanjës pas vetëm 3 minutave, por Immobile i barazoi më pas shifrat në 1 me 1. Kur u mendua se ndeshja do të shkojë në vazhdime, Joselu e shënoi golin e fitores për Spanjën.

Në finale, Spanja do të përballet me kombëtaren e Kroacisë, me ndeshjen që do të zhvillohet të dielën me fillim nga ora 20:45, në stadiumin ‘De Kuip’.

