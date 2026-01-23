KRM “Pastrimi” apelon tek banorët e lagjes Dardania: Mos i hidhni mbeturinat jashtë kontejnerëve

Ekipet e Kompanisë Rajonale për Menaxhimin e Mbeturinave “Pastrimi” kanë intervenuar dhe kanë larguar sasinë e madhe të mbeturinave të hedhura jashtë kontejnerëve në lagjen “Dardania”, pavarësisht se ata kanë qenë të zbrazur. Sipas njoftimit të KRU “Pastrimi”, kjo situatë nuk po krijohet nga mungesa e shërbimit, por nga hedhja e pakontrolluar dhe e papërgjegjshme…

Lajme

23/01/2026 21:42

Ekipet e Kompanisë Rajonale për Menaxhimin e Mbeturinave “Pastrimi” kanë intervenuar dhe kanë larguar sasinë e madhe të mbeturinave të hedhura jashtë kontejnerëve në lagjen “Dardania”, pavarësisht se ata kanë qenë të zbrazur.

Sipas njoftimit të KRU “Pastrimi”, kjo situatë nuk po krijohet nga mungesa e shërbimit, por nga hedhja e pakontrolluar dhe e papërgjegjshme e mbeturinave.

“Kontejnerët janë për mbeturina shtëpiake dhe nuk duhet të përdoren për mbeturina voluminoze, materiale inerte apo pajisje të vjetra shtëpiake”, thuhet në njoftim.

Mes tjerash, nga kompania u kanë apeluar qytetarëve për bashkëpunim dhe kujdes të shtuar duke theksuar se pastërtia e qytetit është përgjegjësi e përbashkët.

“Ne pastrojmë, por pa bashkëpunimin tuaj, kjo betejë bëhet shumë më e vështirë. Faleminderit të gjithë atyre që respektojnë rregullat dhe kontribuojnë çdo ditë për një qytet më të pastër”, thuhet në njoftim.

Artikuj të ngjashëm

January 23, 2026

Erdogan pret në takim kryediplomatët nga Ballkani, pjesëmarrëse edhe Gërvalla e...

Lajme të fundit

Erdogan pret në takim kryediplomatët nga Ballkani, pjesëmarrëse...

Ymeri akuzon Qeverinë dhe KEK-un për manipulim me...

Hasani hedh dyshime mbi rezultatin e zgjedhjeve: ‘300-400...

Ademi viziton klubet kosovare në fazën përgatitore në...