Kriza pas sanksioneve – ky është veprimi i Bankës Qëndrore Ruse

Si pasojë e kësaj, janë bllokuar edhe rezervat e Bankës Qëndrore Rusë në shtetet perëndimore dhe kriza ka filluar të ndjejet, shkruan lajmi.net.

Kështu, Banka Qëndrore Rusë ka dyfishuar normën e interesit nga 9,5 në 20 përqind pasi duket se po tenton të kompensojë humbjet e mëdha të rënies së vlerës së Rublës.

Siç raportohet, thuhet se do të lirohen rreth 8,78 miliardë dollarë në rezerva bankare lokale për të rritur likuiditetin. /Lajmi.net/

